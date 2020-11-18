شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل طريق «النفق - شرم الشيخ» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا تنسيقيا نهائيا بقاعة الإجتماعات بمدينة شرم الشيخ، الأربعاء، للاعلان عن تشغيل طريق «النفق -شرم الشيخ» فعليا وتجريبيا ـ اعتبارا من السبت 21 نوفمبر 2020.

جاء ذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الألفى مدير امن جنوب سيناء واللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة وممثل عن الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق ،ورؤساء المدن المعنية، ومديرى المديريات الخدمية ومديرى الإدارات بالديوان العام.

وتمت مناقشة قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق بتحصيل رسوم الطريق من خلال نقطتى مرور بوابة عيون موسى وبوابة شرم الشيخ وفقا للقيمة التي تحددها شركة الطرق والتى سيتم الإعلان عنها، وتكليف مديرية امن جنوب سيناء بتأمين الطريق من خلال الإرتكازات الأمنية براس سدر / ابو زنيمة / ابو رديس / فيران / الطور، والتأكيد على مرفق الإسعاف بشغل مواقعهم داخل البوابات بعدد واحد سيارة مجهزة لكل بوابة، وقيام شركة المياه والصرف الصحى بتوفير المياه لكافة الافراد المتواجدين بتلك الارتكازات والتأكد من قيام شركة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى للارتكازات الامنية وتذليل كافة المعوقات مع الجهات الامنية، وتكليف شركة الإتصالات بإستكمال تغطية الطريق بخدمة المحمول في المناطق المحرومة.