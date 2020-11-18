شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تبحث توطين الصناعات الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفد شركة «Trayal» الصربية برئاسة ميلوش نينيزيتش مدير عام الشركة، لبحث موضوعات التعاون فى مجال الصناعات الكيميائية والأجهزة الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات الصربية فى مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وبشكل خاص الإمكانيات المتوفرة بالشركات (م 18- م 81 - م 270 - م 300) والتى زارها وفد الشركة الصربية لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.

وتمت مناقشة أوجه التعاون المقترحة مع شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) فى مجال إنتاج الأقنعة الواقية المتطورة طرازى (M2 - M3)، وكذلك إنشاء خط إنتاج مشترك للتعاون فى هذا المجال، والتعاون مع شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة فى مجال إنتاج المفجرات غير الكهربائية، والتعاون مع شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (م 18 الحربى) فى مجال إنتاج المواد المتفجرة، والتعاون مع شركة قها للصناعات الكيماوية (م 270 الحربى) فى مجالات أخرى متعددة. كما أكد الوزير سياسة العمل بالوزارة، وهى الانفتاح للتعاون مع كل الشركات العالمية فى كافة المجالات، ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة. ومن جانبه، أجرى مدير عام شركة «Trayal» الصربية عرضا تقديميا عن شركته التى تأسست عام 1889، وتعد من أقدم شركات التصنيع الصربية فى منتجات المطاط والكيماويات وتصنيع الإطارات ومعدات الحماية للأفراد والمتفجرات الصناعية والقنابل المسيلة للدموع.