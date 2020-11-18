شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات الناقلة لمعرض قطار الشرق السريع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت حاملة السيارات «TIGER» الناقلة لمعرض قطار الشرق السريع «l' ORIENT EXPRESS» قناة السويس، الأربعاء، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء أنتويرب بلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

ويعد قطار الشرق أحد المقتنيات التاريخية، حيث يعود تاريخ عربة الجرار إلى عام ١٨٥٠، فيما يرجع تاريخ عربات القطار إلى عام١٨٨٣ حيث كان إحدى حلقات الوصل بين أوروبا والشرق وامتدت رحلاته لتشمل محطات متتالية أبرزها ( باريس_لندن_أسطنبول_سوريا_بغداد_مصر _كتاراكت بأسوان)، وفي الوقت الراهن يقوم معهد العالم العربي بباريس بتنظيم «معرض قطار الشرق السريع» ضمن مقتنيات معرض ضخم بسنغافورة في ديسمبر المقبل بمشيئة الله، ليكون بذلك العرض المتحفي الأول للقطار خارج فرنسا.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس كانت ومازالت شريكا رئيسيا في نقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب وتستمر مسيرتها الممتدة منذ ١٥١ عاما لربط الشعوب ودعم سبل التنمية والعمل على حفظ التراث من خلال تبني مشروع إحياء مبنى المقر الأول للشركة العالمية لقناة السويس ليكون متحفا عالميا يسرد تاريخ القناة ويوضح مكانتها العالمية.