شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بورسعيد» تعلن طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية بـ50 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد عن توافر تطعيم الانفلونزا الموسمية الرباعي وطرحه للمواطنين بمبلغ 50 جنيه من خلال مكتب صحة اول خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يحضر المواطن بنفسه لأخذ التطعيم منعا لوجود وسطاء أو استغلال الموقف. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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