شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» تنفذ دورات توعوية عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عادل المصرى، رئيس مجلس ادارة غرفة المنشات والمطاعم السياحية، عزم الغرفة تنفيد سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وهيئة الـ TVET الأوروبية بمقر كل منشٱة ومطعم سياحى.

وقال المصرى في بيان صحفى، الأربعاء، أن هذا يأتي في إطار سياسة الغرفة لنشر التوعية بين العاملين بالقطاع السياحي، وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية للفيروس ،وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس الغرفة، إننا نستهدف عبر هذه الدورات المجانية ذات اليوم الواحد لاعضائها، تعريفهم يالإجراءات الإحترازية والطرق التي تساعد المنشآت والمطاعم على تقديم منتج خالى من أي أخطار صحية ،وذلك تحسباً لحدوث موجه ثانية من كوفيد (19)، وفى إطار التوعية السليمة للعاملين في المنشآت والمطاعم السياحية.

وأشار المصرى، إلى إنه تسهيلاً على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الراغبة في الإشتراك في هذه الدورات، تم تخصيص رابط إلكترونى للإشتراك.