شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: عدد إصابات كورونا بالمدارس قليل.. والعملية التعليمية مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد إصابات فيروس كورونا المكتشفة في المدارس قليل جدا، ويصل إلى 300 حالة، لافتا إلى أنه يتم إغلاق الفصل أو المدرسة وفقا لتقييم الحالة، عند اكتشاف إصابات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، مساء الأربعاء: «يجب استمرار العملية التعليمية بشكلها الحالي، كون التعليم عن بعد يمثل بديلا ولا يعد أمرا أساسيا»، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية.

وأكمل: «فوائد الإغلاق الكامل محتملة لكن خسائره مؤكدة، والوضع الوبائي لم يتحسن في معظم الدول التي طبقت هذا الخيار»، معلقا «لو قلدنا الدول التي طبقت الحظر الكامل، لأصبحنا في وضع اقتصادي صعب».

وأوضح أن وزيرة الصحة أكدت أن التواجد في الأماكن المغلقة يساعد على تزايد الإصابات، لافتا إلى أن لجنة الأزمات مرجح أن تعيد قرار عودة الحظر الجزئي حال تطلب الأمر هذه الخطوة.

وتابع: «ننتظر خلال الساعات القليلة قرار من التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المقاهي والمطاعم والورش الحرفية، وقرار آخر من وزير السياحة بشأن مواعيد إغلاق المطاعم البازارات السياحية».