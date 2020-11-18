شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 1150 أسرة من عزبة الصفيح بـ«روض الفرج» لـ«المحروسة 1» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، أعمال إزالة 348 عقارًا بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحى روض الفرج، والتى تقع على مساحة 7.5 فدان.
وقال المحافظ إن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1150 أسرة إلى الأفضل، بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة «1» بحى السلام ثان، مؤكدًا أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثَّثة ومزوَّدة بجميع الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهذه الأسر، حيث تشمل المنطقة وحدات صحية ومركز شباب ومدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى إلى مساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، بجانب عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، .
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