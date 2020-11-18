شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي تزور الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زارت بعثة المنتخب الأوليمبي البرازيلي منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلهم أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالمنطقة الاثرية، حيث زاروا الهرم الاكبر وتمثال أبوالهول ومنطقة البانوراما.
وقال أشرف محيي الدين، في بيان، الأربعاء، إن أعضاء بعثة المنتخب الاولمبي البرازيلي أبدوا انبهارهم بضخامة الهرم الاكبر وطريقة بناءه وعدد أحجاره، كما أعربوا عن إعجابهم ببراعة المصري القديم في نحت تمثال أبوالهول.
وفي نهاية الزيارة حرص أعضاء بعثة المنتخب على تسجيل زيارتهم بالمنطقة بالتقاط الصور التذكارية لهم بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبوالهول، ووعدوا بزيارة أهرامات الجيزة مرة أخرى بصحبة عائلاتهم.
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