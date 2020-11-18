شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت والمطاعم السياحية» تتلقى توجيهًا بتوخي الحذر من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كتاباً من وزارة السياحة والآثار، أكدت فيه ضرورة التنبيه على جميع أعضاء الغرفة، بأهمية توخي الحذر واتباع والتزام وتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذلك حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في كتابها للغرفة أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وجّه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية الالتزام بهذه الإشتراطات، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة 3 أيام، وتصعيد العقوبات في حالة التكرارية.

جدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد قامت بتعميم أكثر من منشور إلى أعضائها، حذرت فيهم من الأضرار التي قد تواجه المنشآت والمطاعم المخالفة لتنفيذ الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعمتدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وإنها – الغرفة- لا تتوانى عن تقديم الدعم اللوجستي والفني للمنشآت والمطاعم الراغبة في تدريب عمالها على هذه الإجراءات الوقائية.