شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي البرازيلي يزور المتحف المصري بالتحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي المتحف المصري بالتحرير، حيث قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

ومن جانبها أشارت صباح عبدالرزاق مدير عام المتحف، أن أعضاء المنتخب الاولمبي البرازيلي بدأوا جولتهم بالمتحف بزيارة آثار الدولة القديمة، حيث أبدوا انبهارهم بتمثال الملك خفرع ورع حوتب ونفرت والقزم سنب، كما أعربوا عن اعجابهم بمدى دقة النحت في مصر القديمة والترابط الأسرى الذي يتضح من خلال التماثيل.

كما شاهدوا مجموعة الملك توت عنخ آمون، واعربوا عن بالغ سعادتهم لرؤية القناع الذهبى للملك الذي يعتبر أيقونة الآثار المصرية القديمة المشهورة على مستوى العالم، ورؤية أضخم تمثال بالمتحف للملك أمنحوتب الثالث والملكة تى وبناتهم.