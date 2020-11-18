شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأقصر يشاركون في المسابقة المصرية للبرمجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك اليوم، مجموعة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر في المسابقة المصرية للبرمجة المقامة بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى بأبوقير بالإسكندرية بمشاركت أكثر من 40 جامعة مصرية حكومية وخاصة في الفترة من ١٨-١٩/ ١١ / ٢٠٢٠. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد رمضان مستشار الأنشطة العلمية والتكنولوجية بالجامعة وإدارة رعاية الشباب بالجامعة وبرفقة الدكتور عبدالرحيم حاكم مستشار الأنشطة الفنية بالجامعة والدكتورة علا على منسق بمركز تنمية القدرات بالجامعة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب جامعة الأقصر يشاركون في المسابقة المصرية للبرمجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.