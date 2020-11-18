شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تقديم التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير تنفيذ التوجيهات بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البائع بموانئ البحر الأحمر.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأربعاء بأن هيئة موانئ البحر الأحمر حققت تداول مقداره ٣٧٧ ألف طن بضائع عامة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة ٨٪ عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات ٢٠٢ ألف طن بنسبة زيادة ٣٦٪ عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بالإضافة إلى نسبة زيادة ١٥٪ عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت ١٧٥ ألف طن، كما تركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

وشهد ميناء سفاجا خلال شهر أكتوبر الماضي تداول ٢٨٦ ألفاً و٥٠٠ طن بضائع بنسبة زيادة ٥٪ عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد ١٤٤ ألفاً و٥٠٠ طن وصادر ١٤٢ ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول ٣٠ ألفاً و٥٠٠ طن بضائع بنسبة زيادة ٢٩٪ عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد ١٩ ألف طن وصادر ١١ ألفاً و٥٠٠ طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول ٢٢ ألف طن بكمية وارد ألف طن وصادر ٢١ ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول ١٠ آلاف و٥٠٠ طن بروبلين، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير ٢٧ ألفاً و٥٠٠ طن فوسفات.

ووجه اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عمليات الشحن والتفريغ، والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ.