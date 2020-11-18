أستاذ أمراض معدية: ارتداء الكمامة أهم من لقاح كورونا الذى ينتظره العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، إن 10% فقط من المصريين يتبعون الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددا على أن ارتداء الكمامة يقى الإنسان من الإصابة بالفيروس بنسبة 98.5% ورغم ذلك هناك تهاون شديد فى ذلك.

وأرجع "الخياط"،خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، عدم التزام المصريين بارتداء الكمامة إلى عدم تطبيق الغرامات على المخالفين، وتابع:"ارتداء الكمامة أهم من اللقاح الذى ينتظره العالم ومن خاف سلم".

وناشد "الخياط"، رئيس مجلس الوزراء، بإعلاق الكافيهات والمطاعم والأندية، دون أن يغلق الاقتصاد، موضحاً أنه فى حال اتباع الجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"فيروس كورونا مخلق طلع من الصين..و اللى طلع العفريت مش عارف يصرفه".