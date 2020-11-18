مصادر: تطبيق مواعيد غلق المحال بداية من ديسمبر والتفاصيل خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" إن تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التي ستعلن عنها وزارتا التنمية المحلية والسياحة خلال ساعات سيتم تطبيقه من أول ديسمبر . وأضافت أن كل المقترحات تمت مناقشتها اليوم وستكون مواعيد الغلق للمحافظات السياحية مختلفة لتكون فى الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا. وأشارت إلى أن الورش ستغلق مبكرًا خاصة المتواجدة فى المناطق السكنية، نظرًا لما تسببه من إزعاج للمواطنين.

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