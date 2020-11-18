شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: غلق المطاعم 12 مساء فى الشتاء والواحدة صباحا بالصيف والمحال 10 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" عن أن قرار تحديد مواعيد غلق المحال والورش سيصدر خلال ساعات وسيصدره كل من وزارتي التنمية المحلية والسياحة كل فى اختصاصه.

وأوضحت المصادر، أن مواعيد غلق المحال في الصيف ستكون فى الحادية عشرة مساءً فى الصيف والـ10 مساءً فى الشتاء.

ولفتت إلى أن المطاعم ستغلق فى الثانية عشرة منتصف الليل فى الشتاء والواحدة صباحا فى الصيف، على أن يتم غلق الورش فى الساعة ٩ مساءً.

وأشارت إلى أن كلاً من وزارتي التنمية المحلية والسياحة سيصدران بيانًا تفصيليًا خلال ساعات لإعلان التفاصيل .