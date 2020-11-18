شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد وأماكن سقوط الأمطار بأنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الطقس تبدأ غدا الخميس وستسمر لمدة 72 ساعة، مضيفة: "ذروة الطقس السيئ يوم الجمعة"، لافتة إلى أن محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فى شرم الشيخ والغردقة لن يكون بها أية سقوط أمطار، مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى الذى تقدمه قناة صدى البلد، أن السلوم ومطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا ستشهد أمطارا متوسطة وغزيرة ابتدءً من الغد.

كانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من غدا الخميس 19 نوفمبر 2010 إلى السبت 21 نوفمبر 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الخميس الموافق 19 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقا للآتى:

- الخميس 19 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس ).

- الجمعة 20 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية.

أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب - شلاتين - رأس بناس ) أمطار خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا )

ويصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد .

- السبت 21 نوفمبر:-

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب - شلاتين - رأس بناس ).

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.