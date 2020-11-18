شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتابع إطلاق تقديم خدمات الشهر العقارى بالسيارة المتنقلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المستشار عمر مروان ، وزير العدل ، اليوم الأربعاء ، إطلاق أول سيارة متنقلة تقدم خدمات توثيق الشهر العقارى، تيسيرا على المواطنين فى تلقى خدمات التوثيق فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد ومع جودة عالية.

وأجرى المستشار عمر مروان ، برفقة الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمستشار أشرف رزق ، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، تجربة حية لاستصدار خدمة توثيق من السيارة المتنقلة وقدم خلالها الشكر للعاملين وجهودهم فى إطلاق هذه الخدمة المميزة.

وقالت وزارة العدل، فى بيان لها أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيراً؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيراً على طالبي الخدمة. كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.