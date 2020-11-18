شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات عن 89 منطقة بالجيزة غدا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بانه فى ضوء الاجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجوده التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤيه وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا الخصوص و بالإشارة إلى الاجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطه الاحلال والتجديد بالشركة الامر الذى يستدعى فصل التيار الكهربائى عن بعض المواطنين خلال اعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة او تنفيذ خطط الاحلال قبل الفصل بمده كافيه وذلك من خلال كافه القنوات المتاحة.

وفى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات فإنه سيتم الخميس الموافق 2020/11/19 إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بالمناطق التالية، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الاكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

ومن جانبه وجه المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والدكتورة المهندسة الهام درويش نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس قطاعات شبكات كهرباء الجيزة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة

وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1

1. شارع عباس العقاد

2. شارع عطيه عبد الرحمن الجيزه

3. شارع المساكن

4. شارع محمود حسين من كولدير

5. شارع كولدير ساقية مكى

6. شارع احمد رمضان ساقيه مكى

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2

1. مساكن الشركة الوطنية بشارع ترعه المنصورية حدائق الأهرام القديمة

2. المنطقة المحصورة ما بين طريق مصر إسكندرية الصحراوى وترعه المنصورية حدائق الأهرام القديمة

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل

1. شارع نوفل من شارع المطبعة فيصل

2. شارع جمال الفينو من المطبعة فيصل

3. ناصية شارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل

4. شارع سيف النصر من شارع الشرقاوى

5. شارع عمر بن عبد العزيز من شارع عمرو بن العاص من فيصل خلف مساكن القاهرة للإنشاءات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الدقي

1. منطقة العجوزة

2. 33 شارع احمد عرابى

3. عماره برج النهضه 21 شارع احمد عرابى

4. فندق فورجيت 11 شارع احمد عرابى

5. عماره 1,3,7,9 شارع احمد عرابي

6. من ناصية شارع النبوى المهندس حتى عماره فودافون شارع 26 يوليو

7. عماره مختار ابراهيم ناصية شارع النبوى المهندس

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور

1. منطقه المعتمدية

2. شارع محمد عمر من شارع سعد فهيم

3. شارع عزت السويفى من شارع سعد فهيم

4. شارع جلال شلبى من شارع زكى سالم

5. شارع زكى سالم من فتحى محمد احمد

6. شارع مكة المكرمة من زكى سالم

7. شارع مجدى حسين الخطيب من زكى سالم

8. شارع عنتر السيد من سعد فهيم

9. شارع سعد فهيم من حرم الدائري

10. شارع على الغرابلى من سعد فهيم

11. شارع زكى سالم من شارع فتحى محمد احمد

12. شارع مجدى حسين الخطيب من زكى سالم

13. شارع عنتر السيد من سعد فهيم

14. شارع طه على حسن من سعد فهيم

15. شارع نور الاسلام من سعد فهيم

16. شارع على الدخيلى من سعد فهيم

17. شارع على الغرابلى من سعد فهيم

18. شارع رمضان احمد من سعد فهيم

19. شارع زكى سالم من فتحى محمد احمد

20. شارع طه على حسن من سعد فهيم

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 اكتوبر 1

1. قريه جاردينيا بالقرية السياحية الأولى بمدينه 6 اكتوبر التابعة لجهاز مدينه 6 اكتوبر القديم

2. المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 اكتوبر 2

3. منطقه المخابرات ال 220 فدان

4. من قطع 1 الى قطع 24 بلوك 18 / 13

5. ومن قطعة 1 الى قطع 14 بلوك 16 / 13

6. ومن قطعة 8 الى 14 بلوك 15 / 13

7. ومن قطعه 9 الى قطعه 27 بلوك 17/ 13

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد

1. الحى الحادى عشر مدينه الشيخ زايد

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزه 1

2. منطقه البنك بالباويطى الواحات البحرية

3. منطقه الصليبة المنصورية

4. الشوارع التالية بمنطقة المعتمدية

5. شارع السوق

6. شارع فتحى التهامي

7. شارع وابور الطحين

8. شارع الملعب

9. شارع ابراهيم الفقي

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزه 2

1. مركز اوسيم

2. شارع مصطفى كامل

3. شارع طارق الزيات

4. شارع حلمى البنا

5. شارع المشناتى

6. منطقه جبانه نكلا مركز منشاه القناطر

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

1. هندسات العياط الصف اطفيح

2. مصانع طوب على طراد النيل العياط

3. من بهبيت الى البليده العياط

4. منطقه البنزينه بالجمله العياط

5. منطقه مسجد ابو دومه بالجمله العياط

6. منطقه الموقف بالسعوديه شرق البلد بالسعوديه العياط

7. قبلى البلد بالمتانيا العياط

8. منطقه جبل برنشت عبد القادر حاتم العياط

9. ابو الشوارب وعزبه دكتور ماهر والدناويه العياط

10. قريه منيل السلطان اطفيح

11. منطقه عبده ابو مرسى القبابات اطفيح

12. منطقه المستشفى ومجمع المدارس بالقبابات اطفيح

13. جزء من المنطقة الصناعية باسكر الصف

14. جزء من قريه الاخصاص و قريه غمازه الكبرى الصف

15. جزء من منطقه ابو خضر الصف جزء من منطقه الساحة بالصف

16. جزء من قريه اسكر الصف

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة

1. منطقه مزغونة البدرشين

2. شارع الكنيسه

3. شارع الطريق السريع

4. شارع البحر

5. شارع العمده

6. شارع ابو تركى

7. شارع مختار العمده

8. شارع الطريق السريع

9. شارع احمد ابو عصر

10. شارع الحاج سعيد ابو بكار مزغونه البدرشين