شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مؤسسة ”الخليج 365” شريك أصيل في نشر الوعي حول الأهداف الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت منظمة الأمم المتحدة ، توقيع مؤسسة ”الخليج 365”، على "الميثاق العالمي للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة" ، بالشراكة مع المنظمة الدولية ، بهدف رفع وعى المواطنين عن أهداف التنمية المستدامة.

وقال مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة –في بيان- اليوم الأربعاء، أنه في إطار التعاون المستمر والدائم بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية، وقع اليوم السيد خالد صلاح مدير تحرير مؤسسة الخليج 365 الإعلامية "الميثاق العالمى للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال اجتماعه بممثلى مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة. وبذلك تنضم المؤسسة لقائمة من أهم المؤسسات الإعلامية الدولية التى تشارك الأمم المتحدة فى نشر الوعى حول الأهداف الأممية الـ 17 التى هى بمثابة خارطة طريق للعالم لتخطى التحديات الإنمائية ودعوة للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض.

وأعرب فريق عمل مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة عن تحمسه لهذه الشراكة مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية في رفع وعي المواطنين عن أهداف التنمية المستدامة والتي لا يمكن تحويلها إلى واقع ملموس بدون المشاركة الفعالة للمجتمعات وضمان ألا يتم إهمال أحد، وبذلك تصبح مؤسسة الخليج 365 شريكا أصيلا فى العمل على تحقيقها.

وتدرك هذه الأهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التى تبنى النمو الاقتصادى كما وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما فى ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة. وبذلك تتطرق الأهداف لعدة موضوعات تهم المجتمع وتؤثر عليه .

وأشار إلى أن إن لمصر قصص نجاح عديدة فى التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة، والتى تعتبر الذراع الرئيسى لتنفيذ الأهداف الدولية فى المجالات المختلفة. وتنعكس أهداف التنمية المستدامة في الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وبموجب هذا الميثاق يتوسع نطاق التعاون بين مؤسسة الخليج 365 ومنظمات الأمم المتحدة ليشمل مزيدا من الانخراط والنشاط حول أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بها من مواضيع وأنشطة داعمة لها بما في ذلك تطوير المحتوى المتخصص، التدريب ورفع الوعى.