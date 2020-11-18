شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكشف موعد الانتهاء من حصر المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم صرف 2 مليار 400 مليون جنيه فى المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه اليوم بالانتهاء من تدقيق البيانات، لافتا إلى أن سيتم تحديد موعد صرف منحة بالمرحلة الثانية فور الانتهاء من تدقيق البيانات وعرضها على رئيس الوزراء.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية DMC، أنه من المتوقع الانتهاء من تدقيق البيانات نهاية الأسبوع الجارى، وعرضها على رئيس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.

وأشار سعفان، إلى أن الذين استفادوا من المرحلة الأولى مليون و600 ألف عامل، وأنه يتوقع مع إعادة الحصر سيحدث زيادة فى نسبة الأعداد.