شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكشف بالأرقام أهمية سد تنزانيا فى تحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مشروع سد روفيجى أكبر مشروع فى تنزانيا، ستصل إنتاج الكهرباء منه 2115 ميجا ما يعد رقم كبير للغاية، مما يتيح وصول الكهرباء إلى جميع الأراضى التنزانية، كما سيكون من الممكن أن يحدث منه فائض ومن خلاله يقومون بتصدير الكهرباء للخارج.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة خلال لقاء تليفزيونى على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن السد ليس فقط لتوليد الكهرباء فقط ولكن يتم ربطها بعد ذلك عن طريق خطوط لنقلها إلى مسافات بعيدة، من خلال محطة الباور هاوس.

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إلى أنه بعد ذلك القدرة المولدة من هذه المحطة سوف يتم رفعها عن طريق محولات بجهد يصل إلى 400 كيلو وات، وهذا ما ذال فى طور الإنشاء، وبعد ذلك يتم نقلها إلى جميع أنحاء تنزانيا عن طريق خطوط الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر، على أنه فى الوقت الحالى نحن ما زلنا فى المرحلة الإنشائية وعمل الخرسانات، وفى الوقت الحالى يتم تصنيع التوربينات، التى سوف يتم تركيبها بعد إنشاء مقر الباور هاوس، مما سيعود بالفائدة على الدولة التنزانية.