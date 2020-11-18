شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد حجاج: مصر تفوقت على عروض شركات عملاقة لإنشاء سد تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أحمد حجاج الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن الشركات المصرية تعمل على إنشاء مشروعات في أعداد كبيرة من الدول الأفريقية، ومشروع سد تنزانيا تقدمت له العديد من المشروعات العالمية من ضمنهم شركات صينية عملاقة، ولكن مصر هي التى فازت بمناقصة إنشاء السد، وهناك شركات مصرية خاصة تقوم بأعمال إنشائية في أثيوبيا نفسها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "ما يحدث الآن من مساعدات مصر في إنشاء سدود في تنزانيا وجنوب السودان، يعنى أن مصر تشجع على إقامة مثل هذه المشروعات، ولا تعارض إنشاء سدود أو سعى الدول الإفريقية فى إحداث النهضة التي يرغبون في إحداثها في بلادهم".

وقال: "اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا، تم الاتفاق عليها عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى مترأسا الاتحاد الأفريقى، على أن تتم التجارة بدون عوائق جمركية، وهو يعكس دور مصر الكبير في دعم التجارة بين الدول الإفريقية، خاصة وأن مصر تستورد العديد من الموارد والمنتجات من عدد من الدول الإفريقية".