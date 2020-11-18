شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الناجحون فى مسابقة وظائف الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل، أسماء الناجحون فى مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" "المجموعة الخامسة"¬ للتعاقد، مناشدة الناجحون بضرورة الحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبرى أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني، لتسليم الأوراق وتسلم العمل لمن سيستوفى أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه جار مقابلة باقى المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .

وفيما يلى أسماء الناجحون:

وظيفة مهندس مدني

عمر حلمى محمد أحمد

الأقصر

إبراهيم محمد إبراهيم النوبي

الأقصر

نورهان محمد مصطفى كيلاني

بنى سويف

سمر محمود حسين محمود

بنى سويف

أحمد عبد الصبور على بدوي

أسوان

هبه متولى مصطفى عبد الوهاب

شمال سيناء

وظيفة محاسب

سماح نصر الله هجرس موسى

شمال سيناء

وظيفة مهندس اتصالات

هاجر أحمد عبد المطلب محمد

أسوان

إسراء على حسن محمد

شمال سيناء

آية سليمان إبراهيم عبد المالك

شمال سيناء

آلاء مصطفى عبد الحميد عناني

كفر الشيخ

وظيفة أخصائى نظم ومعلومات

محمد أحمد راشد محمد

الأقصر

وظيفة مهندس كهرباء

هبه رفعت كمال محمد

بنى سويف

منار محمد الحبشى محمود

البحيرة

وظيفة سائق

محمد عبد الصبور أحمد علي

الأقصر

حسانى محمد يوسف هاشم

الأقصر

وقالت الوزارة إنه على الناجحين استيفاء الأوراق التالية :

1 ـ أصل المؤهل الدراسى .

2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي) .

3 ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

5 ـ عدد (4 ) صور شخصية .

6 ـ شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

8 ـ صورة بطاقة الرقم القومى .