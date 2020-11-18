”الخليج 365”: رئيس الوزراء يحذر من كورونا ويوجه بتقليص الزحام بالوزارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، رئيس الوزراء يحذر من كورونا ويوجه بتقليص الزحام بالوزارات.. إعلان مواعيد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة الأسبوع المقبل.. ووزيرة الصحة: معدلات وفيات الذكور بالفيروس أعلى من الإناث ووفرنا 500 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا «رباعية التكافؤ».

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