شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 8%.. تداول 377 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانىء البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 377 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المماثلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 202 الف طن بنسبة زيادة 36 % عن الفترة المماثلة للعام الماضي بالإضافة إلى نسبة زيادة 15 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 175 الف طن وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

وشهد ميناء سفاجا تداول 286 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 144 الف و500 طن وصادر 142 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 30 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 19 الف طن وصادر 11 الف و500 طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 22 الف طن بكمية وارد الف طن وصادر 21 الف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 الاف و500 طن بروبلين وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف و500 طن فوسفات.

ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ.