شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: القمر يقترن مع كوكبي المشتري وزحل الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الأرض ستشهد ظاهرة فلكية، الخميس، وهي اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل.
وقال القاضي في بيان، الأربعاء، أنه يمكن رؤية هذا المنظر الرائع عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى الثامنة مساءا، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو بتليسكوبات الهواه.
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