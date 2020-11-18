شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الرياض يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، الثلاثاء، الدكتور عبدالله بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، وبحضور الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس المجلس، حيث قدم السفير المصري التهنئة لهما بمناسبة صدور الأوامر الملكية بإعادة تشكيل مجلس الشورى السعودي.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين القاهرة والرياض في المجالات التشريعية والقضائية، حيث أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالعلاقات الجيدة التي تجمع البرلمانيين والمُشرعين بالبلدين.
كما بحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الروابط الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقيّن.
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