شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام «وحياة قلبي وأفراحه».. تكريم أوائل مدرسة هدى شعراوي الثانوية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق الاسكندرية التعليمية، الأربعاء، المتفوقين وأوائل الشهادة الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى الثانوية بنات، بحضور قيادات الإدارة وأسر الطالبات المكرمات.

وجرى تنظيم حفل التكريم، بمقر المدرسة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات والخضوع للكاشف الحراري.

ووسط أجواء البهجة الممزوجة بالفرح والزغاريد وعلى ألحان الأغنية الخالدة، مثل «وحياة قلبي وافراحه»، أقيم حفل التكريم للطالبات المتفوقات من أبناء المدرسة، وقدمت الطالبات فقرات موسيقية وغنائية على أنغام الموسيقى وسط تفاعل كبير من الحضور من أسر وأولياء أمور الطالبات المكرمات.

في نهاية الاحتفالية قدمت همت أبوكيلة المدير العام الهدايا والشهادات على الطالبات.

وصاحب الحفل معرض للأسر المنتجة للمواد الغذائية بالاضافة إلى عرض لوحات فنية مرسومة تجسد شخصيات تاريخية.

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)

على أنغام "وحياة قلبى وأفراحه" .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة هدى الشعراوى فى الاسكندرية (صور)