شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يكرم الفائزين في مبادرة «ابتكر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، احتفالية تكريم الفائزين بالمراكز الأولى للإصدار الأول من المبادرة الإبداعية «ابتكر» لأكتشاف الأفكار الإبداعية والابتكارية لدى العاملين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تأتي المبادرة تحت شعار (انتماء – مشاركة – تطوير ) ضمن استراتيجية الهيئة للتطوير ٢٠٢٣، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب ودعم الطاقات الخلاقة، وتشجيع للأفكار الإبداعية.

شملت الأفكار الإبداعية تنفيذ مشروعات متعلقة بمنظومة التغذية الكهربية لمحطات المراقبة الإلكترونية باستخدام الطاقة المتجددة، والاستثمار في صناعة المياه بمحطة مياه بورسعيد، وتطوير عملية التصنيع والإنتاج باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، علاوة على استحداث جهاز ضبط زوايا واستقامات باستخدام الليزر، وتصميم وإنتاج لوحة تحكم خاصة بأنظمة إنذار الحريق.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بما لمسه من أفكار ورؤى إبداعية تتبلور من خلال خطط قابلة للتنفيذ، مؤكدا استعداده الدائم لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأفكار الطموحة، موجها التحية لكافة المشاركين وموجها بإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتسهيل الإجراءات اللازمة لخروج الأفكار من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ.

من جانبها، قدمت المهندسة عبير خضير رئيس المكتب الفني واللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة«ابتكر» الشكر إلى السيد الفريق رئيس الهيئة على دعمه غير المحدود ومساندته للمبادرة الإبداعية منذ إطلاقها، متمنية استمرار المبادرة من خلال إطلاق الإصدار الثاني في شهر ديسمبر القادم.

خلال الفعاليات، كرم الفريق أسامة ربيع كل من الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، وأعضاء اللجنة المشرفة على مبادرة «ابتكر».