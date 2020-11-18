شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يبحث مع شركتين إنشاء 7 محطات تموين غاز طبيعي للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي خلال اجتماعه، الأربعاء، مع ممثلي شركتي ( Car Gas- Gas Tech) إنشاء محطات تموين غاز طبيعي للسيارات في المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بالمبادرة القومية لتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي ووقف ترخيص السيارات الجديدة العاملة بالبنزين .

وأشار الدكتور طارق رحمي، في تصريح اليوم، أن المحافظة تعمل على إنشاء ٧ محطات جديدة ستنتهي الأولى منها والمقامة على طريق طنطا طفرة خلال شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى ٦ محطات أخرى جاري العمل بها وهم ( محطتين بطنطا- ومحطتين بكفر الزيات ومحطتين واحدة بالمحلة والأخرى بسمنود ) وسوف يتم الانتهاء منهم تباعاً خلال عام ٢٠٢١ القادم.

وتابع المحافظ قوله إن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة الغربية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الصعبة نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانيات المواطن البسيط .

وفي نهاية اللقاء تفقد المحافظ وممثلي الشركات مواقع إنشاء المحطات بطنطا .