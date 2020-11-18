شكرا لقرائتكم خبر عن «نايل سينما» تعرض «فارس ماسبيرو» احتفالًا بمرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، بأنه بمناسبة احتفال التليفزيون المصري على مرور 60 عامًا على إنشائه سوف تبث قناة نايل سينما بإشراف السيناريست سيد فؤاد رئيس القناة حلقة من برنامج سينما أخرى عن فيلم (حاتم..فارس ماسبيرو)، تقديم رباب الشريف اخراج ايمان الشرقاوي.

الحلقة ستذاع الاحد القادم الساعه العاشرة مساءا وتعاد الاثنين الساعه الثالثة عصرًا.

وتستضيف الحلقة دكتور طارق عبدالقادر حاتم ومن صناع العمل تستضيف اسماء ابراهيم مخرجة الفيلم والمونتيرة رانيا عبدالغني.

وعقب إذاعة الحلقة مباشرة سيعرض فيلم (حاتم ..فارس ماسبيرو) كاملا على شاشة نايل سينما والذي يوثِّق لبداية وانطلاق التليفزيون الوطني وأهم منجزاته في نشر الثقافة والفنون ومساندته لسائر التليفزيونات العربية.

والشخصية التي يدور حولها الفيلم هي الدكتور محمد عبدالقادر حاتم الذي أنشئ التليفزيون الوطني وتولى وزارة الثقافة وأنشئ وزارة السياحة، وتولى رئاسة الوزراء في فترة حرجة من تاريخ مصر وهي فترة حرب أكتوبر. وعلى جسامة هذه المهام كلها إلا أنه أتمها وأنجزها على أكمل وجه.

وتمت مشاهدة النسخة الأولية بحضور الدكتور «طارق عبدالقادر حاتم»، وأسامة بهنسي رئيس قطاع المتخصصة، وعادل عبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز.

(حاتم..فارس ماسبيرو..علي شاشة نايل سينما

(حاتم..فارس ماسبيرو..علي شاشة نايل سينما

(حاتم..فارس ماسبيرو..علي شاشة نايل سينما

(حاتم..فارس ماسبيرو..علي شاشة نايل سينما