شكرا لقرائتكم خبر عن الغلق أسبوعًا.. عقوبة المقاهي والمطاعم المخالفة للإجراءات الاخترازية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالمواقف العامة والمقاهي والمطاعم، مع الاستمرار في المرور عليها، وغلق المقاهي والمطاعم غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، الأربعاء، أنه سيتلقى تقارير على مدار الساعة من رؤساء المدن عن مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي، وأنه وجه رؤساء المدن بغلق المقاهي والمطاعم المخالفة أسبوعاً، مشدداً على مواصلة أعمال وتطهير الاكمنة والأسواق والمصالح الحكومية.