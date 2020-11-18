شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المدن الجامعية في بنها يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مجلس إدارة المدن الجامعية في بنها إجتماعه الدوري، مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، وأعضاء مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع إنشاء مباني إدارية جديدة بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تم تنفيذها، وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية.
وشدد نائب رئيس الجامعة على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والتي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.
كما تم التأكيد على ضرورة توعية الطلاب بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية خلال فترة إقامتهم وعمل لافتات للمحافظة على سلامة وصحة الطلاب بالمدن الجامعية، مشيرا إلى ضرورة تواجد الأطقم الطبية بكافة المدن الجامعية للتعامل مع أي حالات اشتباة بأي أمراض.
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