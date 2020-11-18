شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس احتفالية العيد السابع لتأسيس المركز الإعلامى للكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تجديدات المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى، كما ترأس الاحتفال بالعيد السابع لتأسيس المركز.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بقصرية الريحان فى مصر القديمة، بمشاركة العديد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة لتنصيب البابا تواضروس الثانى بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذى تم فى 18 نوفمبر 2012.

ودشن البابا 6 مذابح فى الكنيسة الأثرية، بعد تجديدها وتجديد مذابحها، مشيرا إلى أن خطوة التدشين قد تتأخر مستشهدا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية التى تم تدشينها منذ عامين رغم بنائها منذ 50 عاما.

وألقى عظة قال فيها، أن الإيمان حياة يجب أن ننظر إلى المستقبل بإيمان، وإذا كان الله سمح لنا وضع لنا خدمة الكنيسة منذ 8 سنوات فيد الله تعمل وتعمل بقوة، والله وضع علينا حمل هذه المسؤولية منذ 8 سنوات وصرنا فى تعداد البطاركة ويواكب أيضا ذكرى انعقاد المجمع المسكونى الأول مجمع نيقية.