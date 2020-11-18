شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عبد الباسط عبد الصمد تهدى الإذاعة مصحفا بصوت الراحل برواية ورش عن نافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت أسرة الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، ممثلة فى نجله اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، اليوم الأربعاء ، القرآن الكريم كاملا ومسجلا برواية ورش عن نافع، للإذاعة المصرية، والتى يذاع أول جزء منها يوم 30 نوفمبر الجارى ، ووجه محمد نوار ، رئيس الاذاعة ،المتخصصين باللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمناسبة مرور 32 عاما على وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والذى يحل 30 نوفمبر الجارى.

وحضر تسليم الإهداء أعضاء اللجنة الموحدة الدكتور عبد الكريم صالح ، بجامعة الأزهر ، ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف و الدكتور بشير دعبس بجامعة الأزهر عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف والشيخ سيد عبد المجيد ، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون والذى أهداه اللواء طارق عبد الباسط ، هذه التلاوات أيضا لإذاعتها بقنوات التليفزيون والمصرى وجميع قنوات الهيئة الوطنية للإعلام.

جدير بالذكر أن هذه الخاتمة المرتلة سجلت بدولة المغرب بناء على طلب الملك الحسن الثانى الذى أهداها لروح والدة الملك محمد الخامس عام 1986 قبل وفاة الشيخ بعامين، فى مدة لم تتجاوز 13 يوما الذى حضر تسجيلها الشيخ زرق خليل حبا بناء عن دعوه من القصر الملكى بالمغرب، وأحضر الشيخ نسخة من التسجيلان على شرائط ريل "ربع بوصة" وأعيد الاستماع اليها من المشايخ رزق خليل حبا ، والشيخ محمود طنطاوى والشيخ محمود برانق وتم مراجعتها وأرسلت لتذاع بالإذاعة والتليفزيون الرسمى بالمملكة المغربية .

والإذاعة المصرية واذاعة القرآن الكريم لا تذيع تلاوة مرتلة بغير رواية حفص عن عاصم، سوى لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، وبهذا الإهداء وبعد المراجعة يصبح الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو الشيخ الثانى الذى يذاع له تلاوات مرتلة بغير رواية حفص لأول مرة فى تاريخ الاذاعة المصرية، والراوى "ورش" هو من أصول مصرية وانتشرت روايته بالمدينة ودول المغرب العربى وكثير من دول العالم.