شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 377 ألف طن بضائع خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 377 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى حيث سجلت الصادرات 202 الف طن بنسبة زيادة 36 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بالإضافة الى نسبة زيادة 15 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتى سجلت 175 الف طن وتركزت الزيادة بمينائى سفاجا والسويس، وذلك فى إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

وشهد ميناء سفاجا تداول 286 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 144 الف و500 طن و صادر 142 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 30 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 19 الف طن وصادر 11 الف و500 طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 22 الف طن بكمية وارد الف طن و صادر 21 الف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 الاف و500 طن بروبلين وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف و500 طن فوسفات .

ووجه اللواء خالد زهران رئيس الهيئة بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقى الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ .