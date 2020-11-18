شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: ضخ 55 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بكل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سمير عبد المحيد، مدير جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا توليه الدولة المصرية من خلال الموافقة على القانون المعدل خلال هذا العام من مجلس النواب فيما يخص تنمية المشروعات، أتاح تيسيرات كثيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم ضخ 55 مليار جنيه وإتاحتهم من الجهاز للمشروعات الصغيرة على مستوى أنحاء الجمهورية، في كل القطاعات.

ومن جانب آخر، في إطار تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، احتفالية لإطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" في مصر.

تم ذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وشارك في الملتقي مالين بلومبرج ممثل البنك الأفريقي للتنمية وتشيليشى كابويبوى سكرتير عام الكوميسا.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في إطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" يأتي وفقا لتوجهات الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت جامع في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه المنصة تعد تتويجا لجهود الجهاز في التنسيق مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة في مجال التنمية الشاملة وتمكين المرأة بالدول الإفريقية وأهمها البنك الأفريقي للتنمية الذى يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة حيث مول الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التى نفذها الجهاز في معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه وحتى الآن وكذلك مجموعة الكوميسا.

وأضافت أن هذا المشروع هو أول منصة الكترونية تربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية داخل 38 دولة أفريقية، وسوف تسهم بشكل كبير وفعال فى تيسير نقل الأفكار والمعارف والمعلومات فيما بين صاحبات المشروعات ورائدات الأعمال في شتى أنحاء القارة الإفريقية. وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات سيكون مسئولا عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصة.