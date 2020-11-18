شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الجيزة تواصل حملة النظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات حملات النظافة والتعقيم للمساجد، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف، حيث نشرت الوزارة صور لقيام مديرية أوقاف الجيزة اليوم، بحملات موسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، أن القيام على نظافة المساجد وطهارتها مظهر من مظاهر المسارعة فى فعل الخيرات ومساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا ؛ لذا فقد أعلى الإسلام من شأن المساجد وجعل النظافة والجمال سمة من سمات أهلها .

وكانت وزارة الأوقاف وجهت على جميع العاملين بها والمتعاملين معها، وعلى جميع المصلين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، محذرة بشدة بالغة، بحسب بيان لها اليوم، من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.