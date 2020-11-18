شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تحيل 12 ألف و 64 محضر تعدى على مجرى النيل والترع للنيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى المحاضر التي تم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى الي 12064 محضر مخالفة بعد احالة 60 محضر اليوم الأربعاء ، فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة ، بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.



وبحسب ما ذكرت وزارة الرى ، فى بيان صحفى ، إن الادارات العامة للري وحماية النيل ، تواصل على مدار الساعة وخلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

وتواصل الوزارة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات .