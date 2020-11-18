شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة العملات الأثرية التي سلمتها مصر للصين والسعودية والهند.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في احتفالية داخل المتحف المصري بالتحرير، وبمناسبة مرور 118 عاما على افتتاحه، سلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سفراء السعودية والصين والهند بعض العملات الأثرية التي تخص تلك الدول، فما هي قصة تلك العملات وكيف وصلت إليها وزارة السياحة والآثار المصرية ولماذا تسلمها لتلك الدول؟

تلك العملات نجح الأمن المصري في ضبطها قبل تهريبها والإتجار فيها بطرق غير شرعية، حيث حاول المهربون تهريبها عن طريق مطار القاهرة وبرج العرب، وتحرص مصر على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمحاربة تهريب الآثار، وإعادة القطع الأثرية المهربة لبلادها.

وسلم الدكتور خالد العناني 65 عملة معدنية إلى المملكة العربية السعودية تتضمن عدد من العملات الذهبية والمعدنية والتي تم ضبطها بمطار القاهرة الدولي، كما تم تسليم عدد 31 عملة معدنية صينية قبل تهريبها بمطار برج العرب الدولي، و٤ عملات معدنية هنديه تم ضبطها في جمرك البريد المصري.

وقدم سفير المملكة العربية السعودية الشكر إلى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لدعوته لحضور تلك الاحتفالية، مؤكداً على ان ما تقوم به مصر اليوم من تسليم للعملات الأثرية للدولة الاصل ينطلق من إدراكها لأهمية تلك القطع باعتبار مصر بلد الحضارة،لافتا إلى أن تسليم القطع الأثرية اليوم للملكة لا يشكل الا جزء يسير من حجم التعاون الكبير في اطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تمتد لتشمل جميع جوانب التعاون خاصة التعاون في مجال الآثار والسياحة، مشيراً إلى أن المملكة ومصر سوف تشتركان في معرض تاريخي تراثي بمجموعة قيمة من القطع الأثرية الحضارية والتاريخية وسوف تتبعه تعاون في مجالات أخرى عديدة.

ومن جانبه وصف سفير الصين بالقاهرة استلام تلك العملات نيابة عن الحكومة الصينيه بالشرف العظيم، كما قدم الشكر إلى الدكتور خالد العناني على جهوده من اجل استعادة تلك القطع، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تعيد مصر للصين عملات اثرية، متمنيا مزيد من التعاون بين البلدين لمحاربة عملية الاتجار الغير شرعى فى الآثار.

كما هنأ الوزير على الاكتشافات الكبرى التي تمت في مصر خلال الآونة الأخيرة والتي نقلتها وسائل الإعلام الصيني بشكل كامل حيث أن الشعب الصيني يهتم جدا بتلك الاكتشافات ويهنئ الشعب المصري عليها.

وقدم المستشار السياسي لدولة الهند نيابة عن السفير الشكر إلى وزير السياحة والآثار لتسليم تلك العملات ذات الاصول الهندية، خاصة وان الهند ومصر من الدول صاحبة الحضارات القديمة والعظيمة، وتجمع البلدين علاقات صداقة قوية، مشيرا إلى ان تلك الفاعلية هي خير مثال على هذه الصداقة.