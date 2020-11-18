شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يعلن ضبط أخصائى اجتماعى بمدرسة انتحل صفة طبيب نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد بالاشتراك والتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة من ضبط أحد المراكز غير المرخصة للعلاج النفسى والاستشارات الأسرية بحى العرب بمحافظة بورسعيد .

ويأتى ذلك فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة ومكافحة الاعلانات المضللة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى .

وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم رصد الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم جمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومة وتم إخطار العلاج الحر للانضمام للحملة قبل تحركها استكمالا للإجراءات القانونية ،وعليه تم القيام بالحملة واستهداف مقر المركز وتبين وجود اعلانات ولافتات بالشارع وأمام المقر تحت اسم "مركز الدكتور عمرو شليل للعلاج النفسى والاستشارات الأسرية " وبمواجهة صاحب المركز تبين من واقع بطاقة الرقم القومى الخاص به أنه يعمل أخصائى نفسى بمديرية التربية والتعليم، وأنه من غير الحاصلين على بكالوريوس الطب أو درجة الدكتوراه إلا أنه يستخدم لفظ "دكتور" فى الإعلان عن نشاطه لإيهام المستهلكين بحصوله على الدرجة او التخصص المطلوب لمزاولة مهنة الطب النفسى وذلك على غير الحقيقة كما تبين أن المركز غير حاصل على التراخيص اللازمة وذلك لاشتراط صدور الترخيص لأعضاء نقابة المهن الطبية دون غيرهم وهو شرط غير متوافر فى صاحب المركز ، وقد تم تحرير المحضر رقم 3270 لسنة 2020 جنح العرب ببورسعيد ضد صاحب المركز لمخالفته المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعمد تضليل المستهلكين حول طبيعة الخدمة التى يؤديها مما يوقعهم فى خلط وغلط ، وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأشار رئيس الجهاز الى انه بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد ، فقد تم العرض على اللواء محافظ بورسعيد لاستصدار قرار غلق ادارى للمركز لأدارته بدون ترخيص، وأن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .

وناشد رئيس الجهاز كافة المستهلكين الى التوجه بشكواهم الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ،الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .