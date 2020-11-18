شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": مصر تتقدم 3 مراكز فى مؤشر الرخاء 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف تناول النسخة الـ14 من المؤشر السنوى للرخاء 2020، والذى تقدمت مصر فيه 3 مراكز؛ حيث جاءت فى المركز الـ121 مقارنة بالمركز 124 فى نسخة 2019.

ويُقيِّم المؤشر الصادر عن معهد "ليجاتم" أُطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في167 دولة حول العالم، من خلال 12 محورًا رئيسًا تحسنت مصر في معظمها.

أوضح المؤشر، أن مصر ضمن الدول الـ10 الأكثر تطورًا فى محور "جودة الأسواق والبنية التحتية" لتقدمها 12 مركزًا خلال الـ10 سنوات السابقة في المحور، بالإضافة إلى تقدم مصر 16 مركزًا في محور "جودة الاقتصاد" المعني بقياس ثبات متغيرات الاقتصاد الكلي، والأداء المالي، ودرجة اندماج رأس المالي البشري، ودرجة التنافسية والإنتاجية.



