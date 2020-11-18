شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يوجه الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم بأماكن العمل.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مصطفى مدبولى يوجه الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم بأماكن العمل، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدى لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك فى ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة فى عدد الإصابات، مُحذرا، فى الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التى ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادى الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

مصطفى مدبولى يوجه الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم بأماكن العمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدى لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك فى ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة فى عدد الإصابات، مُحذرا، فى الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التى ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادى الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

البحوث الفلكية: ترقبوا غدا اقتران القمر مع المشترى وزحل فى مشهد بديع

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الخميس 19 نوفمبر، مع اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل.

المنتخب يعلن استمرار إيجابية مسحة محمد صلاح

أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ الا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

آمنه نصير: زواج مسلمة من مشرك حرام بنص القرآن وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

أصدر مكتب الدكتورة آمنة نصير بيانا بشأن الجدل الدائر حول ما اقتطعه البعض من حديثها على إحدى القنوات الفضائية عن زواج المسلمة من أهل الكتاب ومن ثم اجتزاءه من سياقه، ووضعه كأنه تصريح منها وموافقة منها عليه- حسب ما جاء فى البيان.

رسوم البرادعى المسيئة للإسلام بأوروبا.. قصة خطيرة بـ"محشى أفكار"

فى لايف جديد من تلفزيون الخليج 365 يكشف الزميل محمد الدسوقى رشدى القصة الكاملة لتحركات البرادعى المسيئة للإسلام فى أوروبا، وكيف أثر حواره مع طارق الزمر على قضية تصحيح صورة الإسلام وملف الرسوم المسيئة للنبى عليه الصلاة والسلام، كما يكشف سر اختيار البرادعى هذا التوقيت لدعم طارق الزمر وتقديمه كوجه من الوجوه المستنيرة رغم تاريخه الحافل فى الإرهاب والعنف والتطرف.

جنح النزهة تأمر بعرض سيدة المحكمة على الطب الشرعى لبيان مدى قواها العقلية

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عمرو مختار، عرض المستشارة نهى الإمام فى اتهامها بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة" على الطب الشرعى لبيان مدى قواها العقلية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر، فى حال عدم حضورها للطب الشرعى لتوقيع الشرعى، وفى حال حضورها فسيتم تأجيل نظر القضية لجلسة 31 ديسمبر، لنظر تقرير الطب الشرعى.

فيفا عن اعتزال الحضرى: علق قفازاته بعد مسيرة أسطورية وشكرا على الذكريات

أعرب الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن خالص أمنياته بالتوفيق للحارس المصرى عصام الحضرى، الذى أعلن اليوم قرارا اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، حيث كتب حساب الفيفا، عبر تويتر: "السد العالى أعلن رسمياً تعليق قفازاته بعد مسيرة أسطورية، خالص تمنياتنا بالنجاح فى مسيرتك التدريبية كابتن عصام، نراك فى الملاعب قريباً، وشكراً على الذكريات".

الإفتاء: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم من هوية الإسلام

أكدت دار الإفتاء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعى "قطعي" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام والعلة الأساس فى هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهى حِكَمٌ لا عِلَل، فالأصل فى الزواج أنه أمرٌ لاهوتى وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

جورج كلونى: منحت كل صديق مقرب مليون دولار .. "ساعدونى لما كنت محتاج لهم"

منح الممثل العالمي جورج كلوني، 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم، وقال كلوني في حوار مع مجلة "GQ"، إنه "في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لأصدقائه”عدونى.

إطلاق اسم الشهيد ياسر عصر على مدرسة قريته بمشتهر القليوبية

أعلنت أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، الذي استشهد صباح أمس الثلاثاء خلال السيطرة علي حريق نشب بمحطة مترو الأنفاق "مسرة" بالقاهرة، تقديم طلب للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية كتكريم من المخافظة لروح الشهيد الذى ضحى بنفسه لانقاذ العشرات من الأرواح.

الصحة: 35% من متعافى كورونا لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافى

خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمى.

فايزر تعلن ارتفاع نسبة فاعلية التجارب النهائية للقاح كورونا لـ 95%

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، ارتفاع النتائج النهائية لتجاربها على لقاح كورونا بفعالية بنسبة 95%، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

"لايف" مع أسرة اللواء الشهيد ياسر عصر وتفاصيل حياته وأيامه الأخيرة

قال عمر عصر مدير إدارة بالبنك الأهلي، الشقيق الأكبر للشهيد ياسر عصر، إن علاقته بشقيقه كانت قوية وكان بينهما صداقة ولم يفترقا أبدا منذ صغرهما، وكان يتميز بحسن الخلق والهدوء، ويشهد بذلك جميع زملائه وكل من يعرفه، وإن جميعهم يقيمون في مكان واحد حول منزل والدتهم بعد وفاة الوالد.

والدة الشهيد ياسر عصر: "طلب يأكلنى بإيده ويبوس رجلى وعمره ما على صوته"

قالت والدة الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتلفزيون الخليج 365 في أول ظهور لها، إن ابنها الشهيد كان بارا بها، وإنه رغم أن لديها 5 أبناء غيره، فإنه كان أقربهم لقلبها وأكثرهم محبة وبرا لها، معلقة "كان أحن أولادي وعمره ما زعلنى".

محمد الننى يغادر فندق المنتخب إلى منزله فى سيارة خاصة

غادر محمد الننى نجم الأرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

الحكومة: لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، مقترحا، بشأن الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً للبدء في إرساء دعائم المشروع، باعتباره مشروعاً قومياً لجميع المصريين.

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات بين الذكور بفيروس كورونا أعلى من الإناث

خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمي.