رئاسة الجمهورية تطلق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (Android)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع رئاسة الجمهورية التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (Android)
ولتحميل التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:
1. فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل .
2. و في خانة البحث نقوم بكتابة " رئاسة جمهورية مصر العربية " أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة " Egyptian Presidency
3. ستظهر لنا نتائج البحث متضمنة في أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية ، نقوم بالنقر على الأيقونة .
4. نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل .
5. بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل ، و سنجد على سطح الهاتف برنامج " رئاسة جمهورية مصر العربية " موجود ضمن برامج الهاتف .
6. و نقوم بالنقر على ايقونة " رئاسة جمهورية مصر العربية " سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج لنا .
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