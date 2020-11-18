شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية تطلق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (Android) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع رئاسة الجمهورية التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (Android)

ولتحميل التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:

1. فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل .

2. و في خانة البحث نقوم بكتابة " رئاسة جمهورية مصر العربية " أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة " Egyptian Presidency

3. ستظهر لنا نتائج البحث متضمنة في أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية ، نقوم بالنقر على الأيقونة .

4. نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل .

5. بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل ، و سنجد على سطح الهاتف برنامج " رئاسة جمهورية مصر العربية " موجود ضمن برامج الهاتف .

6. و نقوم بالنقر على ايقونة " رئاسة جمهورية مصر العربية " سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج لنا .