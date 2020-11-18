شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: ترقبوا غدا اقتران القمر مع المشترى وزحل فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الخميس 19 نوفمبر، مع اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل.

وأشار رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه يمكن رؤية هذا المنظر الرائع عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى الثامنة والربع مساءً تقريبا.

يذكر أن الكرة الأرضية، شهدت خلال اليومين السابقين، زخة شهب الاسديات، وهى زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 15 شهاب فى الساعة عند الذروة، وتشتهر هذه الشهب بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب فى الساعة الواحدة عند حدوثها.. وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001، تحدث زخة شهب الاسديات من حبيبات الغبار التى يخلفها مذنب تمبل-تتل الذى تم اكتشافه عام 1865.