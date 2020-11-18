مصر | قبول استئناف احد أصدقاء طفل المرور واخلاء سبيله

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قبول استئناف احد أصدقاء طفل المرور واخلاء سبيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي الجنح بغرفة المشورة المسائية بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قبول استئناف احد اصدقاء طفل المرور علي قرار حبسه واخلاء سبيله وهو المتهم عمرو أحمد.

وكانت قد امرت المحكمة المختصة صباح اليوم بتجديد حبس الثلاثة الآخرين على ذمة التحقيقات، وهم يوسف محمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب نشر فيديو يتضمن ألفاظ إهانة وسب وشتائم لرواد التواصل الاجتماعي بعد خروج صديقهم نجل المستشار من نيابة البساتين.

وكان قد أمر النائب العام، بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

وأمر المستشار النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوعين وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

وأمرت "النيابة العامة" في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيا وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وأكد التقرير وجود مخدر في العينه وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصه.