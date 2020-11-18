مصر | تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.. وذلك لجلسة 2 ديسمبر المقبل لإستكمال للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي. كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

