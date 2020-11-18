أخبار مصر | المنتخب الأولمبي البرازيلي يستمتع بأهرامات الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر المنتخب الأولمبي البرازيلي يستمتع بأهرامات الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلهم الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالمنطقة الاثرية، حيث زاروا الهرم الاكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وقال السيد أشرف محيي الدين أن أعضاء بعثة المنتخب الاولمبي البرازيلي أبدوا انبهارهم بضخامة الهرم الاكبر وطريقة بناءه وعدد احجاره، كما أعربوا عن اعجابهم ببراعة المصري القديم في نحت تمثال أبو الهول.

وفي نهاية الزيارة حرص أعضاء بعثة المنتخب علي تسجيل زيارتهم بالمنطقة بالتقاط الصور التذكارية لهم بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، ووعدوا بزيارة أهرامات الجيزة مرة أخري بصحبة عائلاتهم.

كما زار أعضاء بعثة المنتخب الاولمبي البرازيلي المتحف المصري بالتحرير، حيث قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

ومن جانبها أشارت السيدة صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف، أن أعضاء المنتخب الاولمبي البرازيلي بدأوا جولتهم بالمتحف بزيارة آثار الدولة القديمة، حيث أبدوا انبهارهم بتمثال الملك خفرع ورع حوتب ونفرت والقزم سنب، كما أعربوا عن اعجابهم بمدى دقة النحت في مصر القديمة والترابط الأسرى الذى يتضح من خلال التماثيل.

كما شاهدوا مجموعة الملك توت عنخ آمون، واعربوا عن بالغ سعادتهم لرؤية القناع الذهبى للملك الذى يعتبر أيقونة الآثار المصرية القديمة المشهورة على مستوى العالم، ورؤية أضخم تمثال بالمتحف للملك أمنحوتب الثالث والملكة تى وبناتهم.