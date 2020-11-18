أخبار مصر | صناعة العقول عبر أجيال متتابعة.. "انفوجراف" أبرز رسائل جمهرة أعلام الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صناعة العقول عبر أجيال متتابعة.. "انفوجراف" أبرز رسائل جمهرة أعلام الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد موسوعة أعلام الأزهر الشريف للعالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري هي أول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر الشريف، وأكبر كتاب عن الأزهر عبر تاريخه، وتشتمل تدوين سير وأخبار آلاف من أعلامه في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، مع الصور والوثائق المتعلقة بكل واحد منهم.

وصدرت الموسوعة عن مكتبة الإسكندرية واستغرق العمل فيها 16 عامًا، عشر سنوات منها كانت جمعًا للمادة العلمية، وست سنوات كان عكوفًا وانقطاعا وانكبابا على التنفيذ شوالتدوين.

رسائل الانفوجراف

-تتعرض الموسوعة بالتفصيل لأسباب تراجع جودة التعليم الأزهرى فى العقود الأخيرة.

- تقدم خريطة تقويم التعليم الأزهري من خلال استقراء دقيق لتاريخه وتعد معه ميلادا حقيقيا للأزهر فى الفترة القادمة.

-تبين الموسوعة بالتفصيل الطريقة الأزهرية العريقة لتدريس العلوم وصناعة العقول، مما صنعت به مصر عقول مئات وألوف من الشخصيات الوافدة.

- توضح الموسوعة أثر العلماء الأزهريين عبر أجيال متتابعة وعلى مدى مئات السنين في تثبيت شخصية الإنسان المصري.

- تضم أخبار نادرة عن شخصيات أزهرية كثيرة انتشروا في أوروبا وأمريكا.

- تبين من خلال نماذج كثيرة كيف كان علماء الأزهر يتخرجون فيه وهم يفهمون مقاصد الشريعة فيعظمون قيمة النفس والحياة، والعمران والاستقرار ومكارم الأخلاق وتعظيم قيمة العلم والتعليم.

-توضيح العلاقة الحسنة التي شيدها العلماء الأزهريون جيلا من وراء جيل بإخوتهم المسيحيين من أبناء الوطن، أو علاقة المسلمين الحسنة بأبناء الأديان الأخرى.

-تبين من خلال نماذج كثيرة كيف قام علماء الأزهر باستيعاب واقع زمانهم، وفهم أزماته ونوازله ومشكلاته.

- تبين كيف قام علماء الأزهر باستيعاب واقع زمانهم، وفهم أزماته ونوازله ومشكلاته، وتقديم أجوبة وأطروحات منطقية إنسانية

-تلقي الضوء على الأثر والنفوذ والتواصل الذى صنعه الأزهر فى قلب القارة الأفريقية، وغيرها من الشعوب العربية والإسلامية، حتى صار الأزهر بمنزلة الابن البار لمصر، حمل اسمها وقيمتها معه حيث انتشر رجاله في سائر الدول والشعوب.

-تكشف كذب تيارات التطرّف من الإخوان إلى داعش التي تدعي أنه لولا وجودها لضاع الإسلام.