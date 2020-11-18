شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة يهنىء البابا تواضروس بذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه بطريركًا ‏للكرازة المرقسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد بيت العائلة المصرية اجتماعًا موسعًا لفروع بيت العائلة، برئاسة الدكتور محمد شامة، أمين ‏عام بيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين ‏العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر ‏للوجه البحري، ومنسق بيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء فروع بيت العائلة المصرية ‏بالمحافظات، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة توصيات وانجازات بيت العائلة.‏

في بداية الاجتماع حرص أعضاء بيت العائلة المصرية على توجيه التهنئة للبابا ‏تواضروس الثانى ، بمناسبة ذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه، بطريركًا للكرازة المرقسية، ثم ‏عرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات أهم الإنجازات والمعوقات التي ‏واجهتهم، كما تم مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.‏

و أكد الدكتور محمد شامة، أمين عام بيت العائلة المصرية، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة ‏المصرية من كل المحافظات يأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء ‏بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة في حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره ‏في تناغم المجتمع المصري وترابطه.‏

من جانبه شدد الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، على عدم قبول الإساءة ‏للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا على ضرورة التصدي لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت ‏وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام ‏والمواطنة والتعايش السلمي ولا مجال للإساءة إليها.‏

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية، أن الهدف من بيت العائلة هو ‏تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفه، لذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه ‏المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالي، مشيدًا بالمجهودات التي قام بها ‏أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.‏